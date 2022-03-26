رحيل جماعي غامض للأسرة الفرنسية الكتومة

شهد أحد منتجعات بلدة “مونترو” الواقعة في غرب سويسرا حادثةً مؤسفةً للغاية راح ضحيتها أربعة أشخاص من عائلة واحدة.

وقالت الشرطة السويسرية إن تحقيقاتها تشير إلى أنّ الضحايا من عائلة فرنسية مكونة من الأب 40 عامًا، وزوجته 41 عامًا، وابنتهما 8 سنوات، وشقيقة الزوجة التوأم، بالإضافة إلى ابنهما 15 سنة، والذي نجا من الموت ونقل إلى المستشفى.

وأوضحت الشرطة أن الأشخاص الأربعة فقدوا حياتهم بعدما سقطوا من شقتهم في الطابق السابع.

وأشارت إلى أن الحادثة وقعت في الساعة السابعة صباحًا، بعد قيام عنصرين من رجال الشرطة بطرق باب شقة العائلة من أجل تسليم الأب أمر استدعاء يتعلق في التعليم المنزلي، وقالت إن رجال الشرطة عرفا بنفسيهما لكن العائلة لم تفتح الباب لهما، وبعد خروجهما بلحظات ورد بلاغ إلى الشرطة يفيد بسقوط أشخاص عدة من المبنى.

واستبعدت الشرطة السويسرية وجودة جريمة قتل، وقالت إنها لا تتوقع وجود أشخاص آخرين في المنزل لحظة وقوع الحادثة، وأكدت انتظارها تعافي الطفل المصاب من أجل معرفة ملابسات الحادث.

يذكر أن إحدى الجارات أبدت حزنها على وفاة العائلة، وقالت إن العائلة الفرنسية كانت كتومة للغاية، ولا تختلط مع الجيران.

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