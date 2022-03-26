عن كورونا والحجر.. يكتب بومدين بلكبير يومياته

218 ـ خاص

صدر للروائي الجزائري بومدين بلكبير كتاب جديد بعنوان “عدوّ غير مرئيّ: يوميّات روائيّ في الحجر”.

الكتاب الصادر عن “منشورات الاختلاف بالجزائر ومنشورات ضفاف ببيروت ـ 2022” عبارة عن انطباعات مواطن يحاول تخطّي عبث يومياته في ظل تفشي الوباء، ترغمه تلك التأملات على عبور الهاوية، وتفادي الغرق في وحل التشاؤمية التي تدثّر بها الوضع الجزائري.

وفي تقديمه للكتاب قال الدكتور مُحمّد بكاي، “إن بومدين بالكبير يضيف عبر هذا النص انتعاشًا لفن اليوميات، عبر تقديمه نقلة يشع من خلالها العسر واليسر والفرح والبؤس والأمل، نص يتحرك فيه كل شيء بصمت، أنامل بومدين تمتد خلسة كتمدد الظل هناك، على بياض الصفحات والـمساحات حيث ثقل العزلة، أين لا يتحرك أي شيء.

انتزع بومدين بلكبير بجرأة وفنية قلق اللحظة، ليبعثها عبر الحرف ويزرعها على البياض الـمشع للعزلة لحجب التعاسة التي حلّت بنا.

مع أول وهلة؛ تبدو هذه اليوميات وكأنها لا تروم شيئًا، لكن الهوامش السردية تخلق خريطة لابتكار آخر ناجم عن تكتيك كتابي لاكتشاف الـمعاني الداخلية “الذات” والخارجية “العالم”، يوميات بلكبير سرديات هامشية تعرّي الواقع وتكشف تفاصيله بدقة وحدة، وهي سرد لا يبالي بخصوصية فنيات تثقل كاهل الكاتب.

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