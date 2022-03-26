ايفون 14 برو – أهم التغييرات القادمة في التصميم!

هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس ظهرت لها مخططات التصميم الخاصة بها في تسريبات على الإنترنت وكشفت عن بعض التفاصيل الجديدة.

فيما يتعلق بالطول والعرض ستكون الأبعاد تقريباً كما هي مع تغير طفيف أيضاً سيكون هناك زيادة في سُمك الجهاز تقدر بـ 0.2 مليمتر بشكل عام، حيث سيصبح السمك 7.85 مليمتر بدلاً من 7.65 مليمتر.

أيضاً سيكون هناك بروز أكبر في الكاميرا الخلفية أكبر من البروز المتواجد في هواتف ايفون 13 برو و 13 برو ماكس ليصبح 4.17 مليمتر بدلاً من 3.60 مليمتر، وستزيد الأبعاد كافة بنسبة 5% لبروز الكاميرا.

هناك تسريبات سابقة لمخططات التصميم الأولية لهواتف ايفون 14 برو بدون بروز للكاميرا الخلفية مع زر دائري للصوت لكن لا تبدو تلك التسريبات صحيحة.

التسريبات الخاصة بهواتف ايفون 14 لا تزال في مراحلها الأولية رغم ذلك يظل هناك عامل واحد مشترك مؤكد إلى حد بعيد في كل التسريبات، ألا وهو عزم ابل التخلي عن النتوء العلوي للشاشة أو “النوتش” لصالح ثقب الشاشة للكاميرا الأمامية وحساسات خاصية التعرف على الوجه Face ID.

هذا سوف يحدث على الأقل في هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس بينما في هواتف الايفون الأقل ستعمد ابل نفس التصميم القديم دون تغيير مع النوتش التقليدي.

من ضمن المزايا التي يُقال أن ابل سوف تجعلها حصرية في هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس معالج ابل A16 الجديد بينما ستظل هواتف ايفون 14 العادية تعمل بالمعالج الحالي A15 وفقاً لتسريبات سابقة.