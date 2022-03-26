محمد هنيدي يقدم نصيحة تساعد مصر على التأهل لكأس العالم

قدّم الفنان المصري محمد هنيدي نصيحة طريفة للمنتخب المصري عقب تحقيقه الفوز على السنغال في ذهاب الدور النهائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ونشر الفنان الكوميدي الشهير تغريدة على حسابه في تويتر أكد من خلالها توتره الكبير أثناء اللقاء الذي انتهى بفوز الفراعنة، وطلب من اللاعبين عدم مغادرة منطقة الجزاء في مباراة الإياب ولو لمدة 4 ثوانٍ، في إشارة لقوة المنتخب السنغالي بطل أفريقيا، وحاجة المنتخب المصري للتعادل بأي نتيجة من أجل الوصول إلى كأس العالم.

وكانت المنتخب المصري قد حقق فوزًا مهمًا في 25 مارس الجاري على السنغال بهدف سجله لاعب السنغال ساليو سيسيه بالخطأ في مرمى فريقه.

يذكر أن لقاء الإياب سيقام في 29 مارس في السنغال، وسيتحدد بموجبه الفريق المتأهل لكأس العالم في قطر 2022.

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