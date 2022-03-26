لن تصدق هذا ولكن – سيأتي هاتف Galaxy S22 FE مدعوماً بمعالج Dimensity 9000 SoC!

في مطلع العام الجاري ظهرت العديد من التقارير التي تشير إلى أنه من المحتمل أن تُطلق شركة سامسونج هذا العام هاتف جديد مدعوماً بمعالج Dimensity 9000 SoC من شركة ميديا تيك.

ومنذ ذلك الحين لم تظهر أي معلومات إضافية حول هذا الأمر، ولكن يبدو أن العملاق الكوري لم يتخلى عن خططه المستقبلية التي رسمها منذ بداية العام الحالي.

بناءً على تسريب جديد على موقع Weibo وهو موقع تدوين صيني شهير فإن الهاتف القادم الرائد لشركة سامسونج قد يأتي بمعالج من شركة ميديا تيك.

قبل أن ندخل في الكثير من التفاصيل دعونا نذكركم بأن شريحة Dimensity 9000 SoC هي شريحة المعالجة الرئيسية لشركة ميديا تيك في عام 2022 والتي تنافس كل من شريحة Snapdragon 8 Gen 1 SoC لدى شركة كوالكم وكذلك تنافس شريحة Exynos 2200 SoC لدى شركة سامسونج.

لقد فوجئنا عندما علمنا لأول مرة أن شركة سامسونج سوف تستخدم في هاتفها التالي شريحة DImensity 9000 SoC نظراً لأن العملاق الكوري استخدم كل من Snapdragon 8 Gen 1 SoC و Exynos 2200 SoC في سلسلة هواتفه الرئيسية لعام 2022 – نتحدث بالطبع عن سلسلة Galaxy S22.

بعض التسريبات اقترحت بأنه من المحتمل أن يأتي هاتف Galaxy A مدعوماً بمعالج DImensity 9000 SoC ولكن بما أن شركة سامسونج أعلنت مؤخراً عن أفضل هواتف الفئة المتوسطة Galaxy A73 و A53 و A33 واتضح لنا أنها تحتوي على شرائح معالجة مختلفة تماماً فهذا يعني أن هذه التسريبات لم تكن دقيقة.

ومع ذلك، هناك بعض التقارير التي تشير إلى أنه من المحتمل أن تكون شركة سامسونج تعمل على هاتف جديد قيد التطوير من عائلة Galaxy A وسيأتي مدعوماً بمعالج DImensity 9000 وسيأتي باسم Galaxy A53 Pro.

ولكن إذا لم تكن هذه المعلومات صحيحة بنسبة 100%، فعلى الأقل من المحتمل أن يكون صاحب النصيب الطيب هو هاتف Galaxy S22 FE.

الغريب في الأمر أنه لطالما احتوى هاتف Galaxy FE على نفس شرائح المعالجة التي يتم استخدامها مع أشقائه الأكبر والأغلى ثمناً. ولكن ربما السبب الوحيد المنطقي الذي دفع بسامسونج للاعتماد على شرائح ميديا تيك يرجع لحقيقة أزمة نقص رقائق أشباه الموصلات الإلكترونية أو ربما يكون عامل السعر هو السبب.