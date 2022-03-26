وفاة والدة الفنانة السورية شكران مرتجى

فجعت الفنانة السورية من أصول فلسطينية شكران مرتجى بوفاة والدتها، بعد تعرضها لوعكة صحية.

وكانت والدة النجمة المشهورة بدور “أم بدر” في مسلسل باب الحارة قد دخلت المستشفى بعد تدهور صحتها لتفارق الحياة فيه.

وأعلنت صديقتها الفنانة أمل عرفة خبر الوفاة من خلال منشور على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعى عدد كبير من نجوم الدراما السورية والعربية والدة شكران مرتجى، وقدموا تعازيهم لها.

ومن أبرز الفنانين الذين نعوا والدة شكران مرتجى عبر مواقع التواصل الاجتماعي رابعة الزيات، فادي صبيح، قاسم ملحو، محمد قنوع، أيمن عبد السلام، ديانا كرزون، كندة علوش، وغيرهم.

يذكر أن شكران مرتجى ستظهر في الموسم الرمضاني القادم من خلال مسلسل “الكندوش2″، ومسلسل “الفرسان الثلاثة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية