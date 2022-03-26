نقيب المحامين المصريين يفارق الحياة داخل المحكمة

أعلنت نقابة المحاميين المصريين وفاة نقيبها المحامي عطية رجائي إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة في الجيزة.

وقال الأمين العام المساعد لنقابة المحامين أبو بكر ضوة إن النقيب رحل عن عمرٍ يناهز 84 عامًا بعدما سقط مغشيًا عليه خلال المرافعة داخل المحكمة في محكمة جنوب الجيزة لحضور قضية محامين شمال الجيزة.

وأكد أبو بكر نقل الراحل في سيارة إسعاف إلى المستشفى التي وصل إليها مفارقًا الحياة.

ويشغل المحامي المولود عام 1938 منصب رئيس نقابة المحاميين المصريين منذ عام 2020.

ويعد عطية رجائي الذي عمل في مهنة المحاماة لـ 63 عامًا النقيب رقم 26 للنقابة، كما أنه يعتبر واحدًا من أعلام مصر في مجال القانون، حيث اشترك في لجان الدفاع عن الحريات في النقابة، والمنظمات الدولية والإقليمية.

وكان مجلس البحوث الإسلامية قد رشحه لجائزة النيل للعلوم الاجتماعي 3 مرات أعوام 2010، 2016، و2017.

يذكر أن المحامي الراحل كتب على صفحته على “فيس بوك” قبل وفاته بنصف ساعة عبارة: اللهم أطعمنا من خضر الجنة.

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