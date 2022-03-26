علماء يعثرون على جزيئات بلاستيكية في دم الإنسان

قال علماء هولنديون تابعون لجامعة فريجي أمسترادم والمركز الطبي بجامعة أمسترادم إنهم عثروا على جزيئات بلاستيكية في دم الإنسان.

وأشار العلماء إلى عثورهم على هذه الجزيئيات الدقيقة القابلة للقياس الكمي لدى 17 شخصًا من أصل 22 متطوعًا.

وقال الباحثون إن هذا الاكتشاف يعد مقلقًا رغم انخفاض مستوياتها في الدم والتي وصل متوسطها إلى 1,6 ميكرو غرامًا في كل مليلتر من الدم.

وتوقع العلماء أن تكون هذه الجزيئات قد دخلت إلى الجسم من خلال استنشاقها أو ابتلاعها، ومن ثم وصلت إلى الدم.

وأبدى العلماء قلقهم من وصول هذه الجزئيات للدم، وأكدوا قدرتها على إحداث التهاباً وتلفاً في الخلايا، و أوضحوا عدم معرفتهم عواقب هذا الأمر حتى الآن، وحاجتهم إلى إجراء دراسات جديدة للتأكد لمعرفة تأثيرها.

يذكر أن الجزيئات البلاستيكية توجد بشكلٍ كبيرٍ في البيئة، ويمكن رصدها في أماكن عديدة كالكائنات البحرية، التربة، ومياه الشرب وغيرها.

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