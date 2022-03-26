أندرويد 13 سيسمح لك بالبحث في صور جوجل من اللانشر الخارجي!

وكما تعلمون فإن نظام أندرويد 12 يتيح لكم القدرة على البحث في الهاتف من خلال اللانشر الخارجي. هذه الميزة لا تساعدك بالبحث عن عناصر معينة فحسب، وإنما تتيح لك أيضاً القدرة على البحث عن عناصر معينة بداخل التطبيقات.

وبناءً على تقرير جديد صادر عن موقع 9To5Google فسوف يأخذك نظام جوجل التالي “Android 13” إلى ما هو أبعد من ذلك وسيسمح لك بالبحث داخل تطبيق صور جوجل من اللانشر الخارجي.

في الوقت الحالي إذا كنت تريد البحث عن شيء على الهاتف ولكنك لا تريد التعمق بداخل نظام التشغيل من أجل العثور عليك، فكل ما عليك فعله هو استدعاء درج التطبيقات والنقر على شريط البحث في الأعلى.

من هناك، يمكنك كتابة أي شيء تبحث عنه وسوف يظهر لك على الفور. الأفضل من ذلك أنه سيظهر لك بعض عمليات البحث أشياء يمكنك تنفيذها على هذا التطبيق أيضاً.

سيسمح أندرويد 13 بالبحث في صور جوجل من اللانشر

في إصدار المعاينة الثاني لنظام أندرويد 13 فوجئ المستخدمين بأنهم عند كتابة استعلام بحث في درج التطبيقات رأوا أنهم يمكنهم البحث بداخل تطبيق صور جوجل من اللانشر.

أثناء عملية البحث ستحصل على قائمة التطبيقات الأكثر ملائمة للوصف متبوعة بقائمة من التطبيقات المشابهة. ولكن من بين هذه النتائج ستلاحظ أيضاً ظهور مجموعة مختارة من الصور التي تطابق طلب البحث.

بناءً على لقطة السكرين شوت التي شاركها موقع 9To5Google فأنه عندما قام المستخدم بكتابة حرف S ظهر له النظام ألبوم لقطات الشاشة، جنباً إلى جنب مع نتائج التطبيق.

ولكن في الوقت الحالي لا نعلم هل سيبحث النظام في المستقبل عن الألبومات أم على الصور الفردية. ومع ذلك، فهي لا تزال أداة مفيدة للغاية. أيضاً سيكون هناك خيارات أكثر فائدة مثل خيار مشاركة الصور الذي تم سحبه للأعلى في لقطات الشاشة الظاهرة أمامكم.