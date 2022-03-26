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وفاة أكبر مدونة في العام عن عمر 109 أعوام

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المخرجة أوسانا بلاك وفاة أكبر مدونة في العالم السويدية داجني كارلسون عن عمرٍ يناهز 109 أعوام بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة.

وقالت المخرجة إن وفاة شخص يبلغ من العمر 109 أعوام ليس أمرًا مفاجئًا، لكن وفاة داجني خسارة كبيرة.

وكانت أوسانا بلاك قد أخرجت في العام 2017 فيلمًا عن داجني كارلسون بعنوان ” الحياة تبدأ في المئة”، ووثقت حياتها لصالح قناة “إس في تي ”

يذكر أن المدونة الراحلة بدأت رحلتها في عالم التدوين في عمر 99 عامًا، بعدما أجرت دورة حاسب آلي، لتقوم بعدها بتأسيس مدونتها الخاصة “بلوجا ميد ميج” والتي وصفت من خلالها حياتها التي كانت مصدر إلهام لعدد كبير من متابعيها الذين تأثروا بكتاباتها.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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