ابل تفكر في بيع هواتف الايفون لك في مقابل اشتراكات شهرية!

عندما تذهب لشراء الايفون – أو أي هاتف او منتج عموماً – فإنك تدفع ثمنه المُعلن مقدماً قبل أن تحصل عليه. ابل حالياً تفكر في طريقة جديدة لبيع الايفون وخلق علاقة جديدة مع العملاء في سابقة قد تكون هي الأولى من نوعها.

بيع الايفون بنظام الاشتراكات!

بحسب تقرير أخير لصحيفة بلومبيرج الأمريكية، فإن ابل تعمل على طريقة جديدة لبيع هواتف الايفون وغيرها من المنتجات التابعة لها تعتمد فكرة الاشتراك الدوري، أي البيع مقابل مبالغ مالية صغيرة تسدد دورياً بنفس فكرة الاشتراك في التطبيقات والخدمات كخدمة الآي كلاود مثلاً.

بهذه الطريقة، لن يدفع المستهلك أي مبالغ مالية كبيرة مقدماً لشراء الايفون أو الايباد أو أي من أجهزة ماك او أجهزة ابل الأخرى ولكن بدلاً من ذلك سوف يحصل على الجهاز في مقابل اشتراك شهري بمبلغ صغير.

هذا سوف يضمن لأبل عدداً من المزايا مثل استهداف شرائح أوسع من المستهلكين بقيمة الاشتراك المغرية دون الحاجة إلى دفع مبلغ كبير مقدماً، وكذلك ضمان تحقيق عوائد أكبر لآبل على المدى الطويل، وكذلك تضمين خدماتها المختلفة مثل الآي كلاود وابل Music وابل كير وغيرها في الاشتراكات الشهرية المدفوعة لمنتجات ابل.

لا يُعرف أية تفاصيل إضافية حول ذلك البرنامج الجديد ولأي مدة سوف يدفع المستهلك الاشتراك وكيف سيختلف عن برامج الترقية والتقسيط التقليدية التي يتم فيها تقسيم قيمة الجهاز على مدى 12 أو 24 شهراً

من المرجح أن تتيح ابل للمستهلكين ترقية أجهزتهم ضمن البرنامج وكذلك ربط الاشتراكات مع خدمات Apple One وابل Care.

ابل حالياً تعمل على تطوير هذا البرنامج الجديد للشراء المرجح طرحه نهاية العام الجاري أو العام المقبل 2023، وربما يتم إلغاؤه بحسب ما تراه ابل التي تركز حالياً على برامج التقسيط من خلال خدمة الدفع الإلكتروني Apple Pay الخاصة بها.