أحمد شوبير ينضم إلى أحمد فهمي وريم مصطفى في المسلسل الإذاعي موس صلاح

فاجأ راديو النيل متابعيه، بعدما أعلن انضمام حارس المرمى السابق أحمد شوبير إلى بطولة المسلسل الكوميدي الإذاعي “موس صلاح”، المقرر بثه في رمضان.

وسيشارك الفنان أحمد فهمي وريم مصطفى الحارس السابق بطولة المسلسل الذي يُبث على عدة إذاعات، أبرزها ميغا إي إم، نغم إف إم، شعبي إف إم، راديو هيتس، بالإضافة لراديو النيل.

وسيشهد المسلسل مشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين المصريين أمثال عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، منير مكرم، حامد الشراب، وغيرهم من الفنانين.

يُذكر أنّ أحمد شوبير ظهر في عدد من الأعمال الفنية كضيف شرف، ومن أبرز هذه الأعمال فيلم يا رب ولد الذي عرض عام 1984.

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