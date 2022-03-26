عادل إمام ينعى أحمد حلاوة بكلمات مؤثرة

قدّم الفنان المصري عادل إمام تعازيه بالفنان الراحل أحمد حلاوة، من خلال صورة للفنان الراحل نشرتها الصفحة الرسمية له على إنستغرام، وعلّق عليها بالقول: وداعاً الفنان الكبير أحمد حلاوة.

وكان أحمد حلاوة قد رحل عن الدنيا في 25 مارس الجاري عن عمرٍ يناهز 73 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد التي تعرض لها قبل حوالي الشهر، وأدخلته في غيبوبة لم يستفق منها.

يُذكر أنّ جثمان الفنان أحمد حلاوة شيع في 26 مارس الجاري من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد في منطقة السادس من أكتوبر بعد صلاة الظهر، في حين تتلقى عائلته العزاء في مسجد الشرطة بالدراسة.

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