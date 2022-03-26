مُسِن يسقط في البحيرة وكلبته تنقذ حياته

نجا مُسِن أمريكي يدعى هاري سميث من الموت غرقاً، بفضل كلبته الذكية التي لفتت بنباحها الأنظار إليه.

وكان المُسِن البالغ من العمر 81 عاماً يقوم بجولة رفقة كلبته على ضفاف بحيرة تقع بالقرب من منزله الواقع في مدينة بورت سانت، قبل أن تحدث الفاجعة، حيث تدحرج كرسيه المتحرك وسقط في الماء.

وحاول سميث الوقوف والخرج من الماء، لكنّه فشل، وهذا ما دفع كلبته للنباح بصوتٍ عالٍ لكي تلفت الأنظار إليه.

ونجح نباح الكلبة القوي في لفت نظر شخصين كانا في المنطقة، واللذين أبلغا ضابط شرطة كان موجوداً بالقرب منهما، ليتم بعدها إنقاذ سميث.

يُذكر أنّ الشرطة الأمريكية قامت بإسعاف هاري سميث إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج اللازم بعد الإصابة الطفيفة التي تعرض لها.

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