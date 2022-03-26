إنفينيكس تطور تقنية تساعد الهواتف على تغيير لونها

أعلنت شركة إنفينيكس الصينية، عن تطويرها تقنية جديدة تساعد المستخدمين على تغيير لون خلفية هواتفهم بمجرد تعريضها للأشعة فوق البنفسجية.

وقالت إنّ هذه التقنية ستخصص حالياً لأجهزتها التي يتكون الجزء الخلفي منها من الجلد، وأشارت إلى أنّها تعمل من خلال تفاعل ضوء الشمس مع الخلايا الموجودة في جلد الجزء الخلفي، الأمر الذي يؤدي لتغيير لونها.

وأوضحت الشركة الصينية، أنّ الهاتف يستعيد لونه الأصلي بمجرد إبعاد الهاتف عن أشعة الشمس.

وقالت إنفينيكس إنّ تقنية تطوير الطلاء بالضوء استغرق 6 أشهر، وأنّ مهندسي الشركة قاموا باختبارها أكثر من 100 مرة.

يُذكر أنّ الشركة الصينية، أكدت عدم استهلاك تقنيتها الجديدة طاقة إضافية من بطارية الهاتف.

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