راغب علامة ينفي شائعات وفاته

أطل الفنان اللبناني راغب علامة على عشاقه من خلال مقطع فيديو، دحض من خلاله الشائعات التي تحدثت عن وفاته عقب تعرضه لحادث سير.

وأكد السوبر الستار تلقيه اتصالات عديدة من محبيه الذين كانوا يسألون عن صحته، وقال إنّه بصحة وعافية ويستعد ليحضر مباراة مصر والسنغال في منزله، وتمنى في ختام مقطع الفيديو التوفيق للمنتخب المصري.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بشائعات تتحدث عن تعرض راغب علامة لحادث سير في منطقة الأشرفية في بيروت، أسفر عن وفاته وإصابة زوجته بجروحٍ خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى.

يُذكر أنّ السوبر الستار أطلق قبل فترة أغنية “ممكن أزعلك” باللهجة المصرية، وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً.

وأغنية ممكن أزعلك من كلمات محمد البدري وألحان بينو، وتوزيع موسيقي مدحت خميس، وميكس وماسترينغ أمير محروس.

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