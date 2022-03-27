إيلون ماسك يفكر في إنشاء شبكة تواصل اجتماعي جديدة

فاجأ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك متابعيه، بعدما أكد رغبته في إنشاء منصة تواصل اجتماعي جديدة.

وكشف أغنى رجل في العالم عن هذا الأمر من خلال ردّه على متابع طرح عليه سؤلاً عمّا إذا كان يُفكر في إنشاء منصة جديدة، تحتوي على خوارزمية ذات كود ابتدائي مفتوحة المصدر، تمنح للمستخدمين حرية التعبير، وتكون فيها الدعاية في حدّها الآن، حيث قال له: إنّه يفكر في هذا الأمر بشكلٍ جدي للغاية.

وكان إيلون ماسك قد انتقد مؤخراً توتير، لفشلها في الالتزام بمبادئ حرية التعبير.

وجاءت التغريدة بعدٍ يومٍ واحد من طرح إيلون ماسك لاستطلاع، سأل من خلاله متابعيه عما إذا كانوا يعتقدون أن تويتر تلتزم بمبادئ الحرية.

وطلب منهم التصويت بعناية، لأن نتائج الاستطلاع ستكون مهمة للغاية.

يُذكر أنّ 70% من المصوتين اختاروا خيار “لا”، في إشارة إلى عدم رضاهم عن تويتر.

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