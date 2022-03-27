قانون الأسواق الرقمية – كيف يفك قبضة ابل عن المستخدم؟

بحلول شهر أكتوبر المقبل، سوف يبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيق قانون الأسواق الرقمية Digital Market Act المعروف اختصاراً بـ DMA والذي سوف يؤثر بشكل كبير على شركة ابل ونظام تشغيل iOS كما اعتدنا عليه منذ نشأته.

السماح بتحميل التطبيقات على الايفون من خارج الآب ستور!

ربما أهم البنود التي سوف يفرضها قانون الأسواق الرقمية ولها تأثير مباشر على مستخدمي أجهزة ابل وخاصة الايفون والايباد والايبود تاتش هو السماح للمستخدمين بتحميل التطبيقات من خارج متجر الآب ستور، أو ما يعرف بالتحميل الجانبي Side Loading.

هذا سوف يتيح للمستخدمين كذلك تثبيت متاجر تطبيقات إضافية موازية لمتجر تطبيقات الآب ستور الرسمي والافتراضي والحصري على أجهزة الايفون والايباد.

سابقاً وحالياً، كان متجر الآب ستور هو الوجه الوحيدة لمستخدمي الآيفون والايباد والايبود تاتش لتحميل التطبيقات والألعاب وليس من المسموح تنزيل أي شيء من خارجه، إذ يتطلب ذلك كسر حماية الجهاز “جيلبريك” لتنزيل أدوات وتطبيقات إضافية، وهذا غير مسموح لآبل ويلغي ضمان الجهاز إن كان سارياً.

وجود التطبيقات والألعاب الخاصة بأجهزة ابل المحمولة حصرياً على متجر الآب ستور كان له فائدة عظيمة إذ لم يكن هناك منفذ أمام التطبيقات والبرمجيات الخبيثة للوصول إلى أجهزة ابل حيث تتم مراجعة ومراقبة كافة التطبيقات الموجودة عليها، وهو السبب الذي من أجله تصرح ابل أنها لا تود السماح بالمتاجر والتطبيقات الخارجية.

أيضاً هذا أعطى ابل أفضلية وضع القواعد وفرضها على المطورين من أجل قبول تطبيقاتهم وإزالة تلك التطبيقات حال مخالفة تلك القواعد وكذلك السماح لها باستقطاع عمولة عن كافة المشتريات التي يجريها المستخدمون في التطبيقات والألعاب والتي تقدر بنحو 25%.

تحرير مستخدم نظام الايفون!

هذا القرار محل تأييد قطاع واسع من مستخدمي أجهزة الايفون والايباد لأنه سوف يكسر الكثير من القيود التي تفرضها ابل عليهم إذ سوف يتاح لهم تنزيل ما يشاؤون من التطبيقات والألعاب على أجهزتهم بغض النظر عن اعتبارات ابل وإن كان لذلك بعض المخاوف الأمنية.

أكثر من ذلك سوف يكون متاحاً لكافة المستخدمين إجراء عمليات الدفع داخل التطبيقات دون الالتزام بطريقة الدفع من خلال ابل وهو ما سوف يحرمها من استقطاع العمولة الخاصة بها، وهذا سوف يصب في صالح المطور الذي سوف يحصل مبلغ عملية الشراء كاملاً وكذلك المستخدم الذي ربما يحصل على أسعار أقل.

هذا الأمر أيضاً سوف ينطبق على جوجل ومستخدمي الأندرويد إذ سيتم السماح رسمياً بتنزيل التطبيقات والألعاب من خارج المتجر والدفع بشكل مستقل عن منظومة دفع جوجل بلاي.