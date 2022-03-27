الكشف عن تطورات حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية

تعرّض الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة لكسر في الحوض، بعدما سقط في منزله بشكلٍ مفاجئ.

وعلى الفور تم نقل الفنان المصري إلى مستشفى في الجيزة، حيث أدخل إلى العناية المركزة فاقداً الوعي جراء إصابته بالتهابٍ رئوي بالإضافة إلى كسر في الحوض.

ونشرت ابنته مي صورةً تجمعها به على إنستغرام، وطلبت من محبيه وعشاقه الدعاء له بالشفاء العاجل.

من جانبه أكد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية استقرار حالة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وقال إنّه يخضع حالياً للعلاج من مشاكل الرئة والكسر الذي تعرض له، وأشار إلى أنّ النقابة قدّمت الدعم اللازم للفنان المصري كما تفعل مع جميع الفنانين المنتسبين إليها.

وكان عبد الرحمن أبو زهرة قد دخل المستشفى في يناير الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يغادرها بعدما تعافى من المرض.

يُذكر أنّ مسلسل “موضوع عائلي” يُعدّ آخر الأعمال التي شارك فيها الفنان المصري، وجمعه بعدد من الفنانين أمثال سماء إبراهيم، طه دسوقي، محمد شاهين وغيرهم.

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