هاتف سامسونج الاقتصادي Galaxy A12 هو الأكثر مبيعاً على الإطلاق خلال 2021!

بناءً على أبحاث شركة Omdia فإن هاتف سامسونج الاقتصادي Galaxy A12 كان الهاتف الأكثر مبيعاً على الإطلاق خلال العام الماضي حيث باعت شركة سامسونج من الهاتف أكثر من 51 مليون وحدة لمستخدمي الفئة الاقتصادية وأصحاب الميزانيات المحدودة.

يبلغ متوسط سعر الهاتف 160$ دولار أمريكي تقريباً. ولكن بالطبع كالعادة تهيمن أجهزة ابل على مخطط قائمة أكثر الهواتف الذكية مبيعاً خلال العام الماضي. حيث احتلت هواتف الآيفون 7 مركزا مختلفة في قائمة أكثر 10 هواتف ذكية مبيعاً خلال 2021 وهذا يزيد مرتين الضعف عن عام 2020.

على الرغم من أن سامسونج احتلت مكانة أفضل خلال عام 2020 وكان لديها أجهزة أكثر في قائمة العشرة مراكز الأولى إلا إنها لم تستطيع أن تستحوذ إلا على مركزين فقط في القائمة، حيث جاء هاتف Galaxy A02 في المركز العاشر بعدما باعت منه الشركة الكورية أكثر من 18 مليون وحدة وهو أيضاً من هواتف الشركة الاقتصادية.

من المثير للاهتمام رؤية هاتف Redmi 9A لشركة شاومي يحتل المركز الخامس وهو الهاتف الوحيد الذي يعمل بنظام أندرويد في هذه القائمة الذي لا يأتي من شركة سامسونج وقد باعت منه شركة شاومي أكثر من 26 مليون وحدة خلال العام الماضي.

هاتف شاومي هو الهاتف الأرخص في قائمة أكثر 10 هواتف ذكية مبيعاً خلال 2021 حيث يبلغ متوسط سعره 78$ دولار أمريكي ولكن هذا يعني أن هاتف Galaxy A12 باع أكثر من ضعفه مرتين.

أما بالنسبة إلى هواتف الآيفون، فقد احتل هاتف iPhone 12 على المركز الثاني ويليه مباشرة هاتف iPhone 13 و iPhone 11 طراز عام 2019.

طُرز الآيفون الأربعة الأخرى بداخل القائمة هي iPhone 12 Pro Max و iPhone 13 Pro Max و iPhone 12 Pro و iPhone 13 Pro.

يتجاوز إجمالي حجم مبيعات شركة ابل أكثر من 200 مليون هاتف وجاء هاتف iPhone 13 Pro Max في المرتبة الأولى من حيث متوسط سعر البيع الذي بلغ 1324$ دولار أمريكي.