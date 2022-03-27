فرق الإنقاذ الهندية تنقذ غزالاً سقط في بئر عميقة

تمكنت فرق الإنقاذ الهندية من إنقاذ غزال سقط في بئرٍ عميقة في قرية كينيا، الواقعة في ولاية كارناتاكا الهندية.

وكان أهالي القرية قد اكتشفوا الأمر بعدما سمعوا أصوات الغزال تأتي من البئر المغطاة بالأشجار والجذور، وهذا ما دفعهم لطلب مساعدة فرق الإنقاذ.

وقام مسؤولو الإنقاذ في محطة Pandeshwar fire Station بإرسال فريق متخصص نزل إلى البئر، ولف الغزال بحبلٍ وسحبه نحو الأعلى.

وعمدت فرق الإسعاف البيطري إلى تقديم العلاج الإسعافي الفوري للغزال الذي عانى من جروح في الساق وكسور في العمود الفقري، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى بيطري من أجل استكمال علاجه.

يُذكر أنّ فرق الإنقاذ أكدت تسليمها الغزال إلى إدارة الغابات، لكي تشرف على علاجه وإعادة إطلاقه في البرية مجدداً.

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