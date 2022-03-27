تطبيقات الأسبوع للاندرويد – تطبيقات جديدة ومفيدة سوف تستخدمها بشكل دائم!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Muslim Daily

كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لقراءة القرآن الكريم والتقرب من الله والمداومة على الطاعات وذكر الله وفعل الخيرات. تطبيق Muslim Daily سيساعدكم كثيراً في فعل كل ذلك حيث يحتوي التطبيق على التقويم الهجري وجميع آيات وسور القرآن الكريم وسيساعدك في تذكر مواعيد الصلاة ويترجم القرآن من اللغة الإنجليزية إلى العربية وهو تطبيق موفر للطاقة ويحتوي على كم هائل من التعاليم الإسلامية والدينية والبوصلة وغير ذلك بكثير.

السعر : مجاني

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Update Software

تطبيق Update Software سوف يتتبع جميع التطبيقات المثبتة على هاتفك وسوف يخبرك بشكل تلقائي ما هي التطبيقات التي تحتاج إلى تحديث فوري للاستفادة من الميزات الجديدة أو لإصلاح أي مشاكل تقنية وسيساعدك أيضاً على تنظيف ذاكرة الوصول العشوائي. تطبيق رائع وبه العديد من المميزات المفيدة جداً وندعوكم لتجربته فوراً قبل أن يتطلب أي اشتراكات مالية.

السعر : مجاني

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Dark screen filter

جميعنا مُتفقين على أن الإضاءة المنبعثة من شاشة هواتفنا الاندرويد وخاصة الزرقاء قد تتسبب في إجهاد عيوننا أثناء النظر لها لفترة زمنية طويلة وتتسبب في شعورنا بالأرق أثناء الليل. ولذلك تطبيق Dark Screen Filter يضيف مرشح إضاءة داكن خالي من الإضاءة الزرقاء ويساعدك على النوم ليلاً بسهولة.

ولكن الأفضل من ذلك أنه من المعروف أن المرشحات الداكنة تساعد على توفير شحن البطارية. عل كلٍ هذا التطبيق سوف يساعدك على جدولة مواعيد محددة لتفعيل المرشح الداكن أو إلغاء تفعيله تلقائياً. أيضاً يمكنك ضبط قوة المرشح وضبط الألوان الداكنة من خلال واجهة مستخدم سهلة وبديهية للغاية. سعر التطبيق رخيص جداً ولكن لا يوجد أي مانع من تجربته مجاناً لفترة محدودة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Deep Wallpaper

أعتقد أن التطبيق لا يحتاج إلى شرح طويل حتى لا تشعرون بالملل. هو فقط تطبيق خلفيات حية وعالية الدقة لتغيير مظهر وشكل الشاشة الرئيسية الخاصة بهاتفك الأندرويد. ستجد العديد والعديد من أنواع الخلفيات التي تندرج تحت فئات وأقسام مختلفة. اختر القسم أو الفئة التي تفضلها وستجد بداخلها عدد كبير من الخلفيات للاختيار من بينها. يتيح لك التطبيق أيضاً معاينة الخلفية قبل إضافتها وهو سهل الاستخدام للغاية وبديهي جداً.

السعر : مجاني

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Nagwa Exams

تطبيق Nagwa Exams يمكنك اعتباره على أنه لعبة أكثر من مجرد تطبيق. فهو يحتوي على مجموعة من الاختبارات بمختلف اللغات الموجهة تحديداً للطلاب الجامعيين. كل ما عليك فعله هو اختيار اللغة وتبدأ في حل الألغاز والأسئلة وتنتظر المحصلة في النهاية لمعرفة نتيجتك. تطبيق جيد جداً ومسلي ومفيد للغاية للتسلية في أوقات الفراغ.

السعر : مجاني

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CashKateb

هذا التطبيق مخصص لإدارة حياتك المالية بسهولة شديدة. التطبيق بسيط وسهل الاستخدام وبديهي جداً وكل ما يقدمه لك هو مجرد وسيلة لكتابة مستحقاتك وتتبع ديون عملاءك بحكمة وبساطة شديدة. لا داعي من استخدام الأوراق والكشاكيل الضخمة لتتبع ديون عملاءك. فإذا كنت مسؤول عن متجر أو تدير تجارة معينة فسوف تجد أن تطبيق CashKateb بمثابة الرفيق الأمثل لك لتسجيل جميع المعاملات التجارية والمالية بسرعة وسهولة.

السعر : مجاني

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انمي سلاير

إذا كنت من عشاق أفلام الأنمي فأنت أمام واحد من أفضل التطبيقات التي تحتاج إليها بشدة من أجل متابعة جميع حلقاتك المفضلة. التطبيق ذكي للغاية ويعمل بشكل رائع وكل ما عليك فعله هو تحديد مسلسلاتك المفضلة وسوف يهتم التطبيق بشكل تلقائي بتذكيرك وإخطارك عندما يتم إضافة حلقة جديدة في مسلسلك المفضل. يؤكد مطورو التطبيق على أنه خالي من أي إعلانات مزعجة وهو مجاني بالكامل ولا يتطلب أي رسوم اشتراكات.

السعر : مجاني

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أجمل اغانى رمضان

أعتقد أنك لا تحتاج مني أن أشرح لك ما هو تطبيق “أغاني رمضان القديمة” – رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير ودائماً في أطيب صحة وحال. التطبيق يحتوي على كم كبير من الأغاني التي تعمل بدون اتصال إنترنت. وحوي يا وحوي والمسحراتي ورمضان جانا وأهو جه يا ولاد وبكار وما أحلى أيامك وهاتوا الفوانيس والعديد من الأغاني الجميلة.

إذا كنت من جيل الثمانينيات فسوف تعرف ما هي قيمة هذه الأغاني أما كنت من جيل الألفية الجديدة فأستطيع أن أضع رهاني على أنك سوف تستمتع بالاستماع إلى هذه الأغاني.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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MR RACER

هل أنت من عشاق ألعاب سباق السيارات؟ إذن يجب أن تجرب لعبة MR Racer وهي لعبة جميلة جداً. بالطبع هي ليست مثل Asphalt 9 ولكنها مختلفة تماماً ومسلية جداً. العديد من السباقات والبطولات مفتوحة والكثير من السيارات الجديدة وأجواء حماسية ومسابقات محتدمة.

السعر : مجاني لفترة محدودة