Snapdragon 8 Gen 1 Plus – كوالكم تتجهز للإعلان عن معالجها الرائد التالي!

أعلنت شركة كوالكم عن شريحتها الرائدة Snapdragon 8 Gen 1 خلال مؤتمر قمة التكنولوجيا في شهر ديسمبر من العام الماضي. ولكن بناءً على تقارير عدة فقد تم التأكيد على أن الشركة الأمريكية تعمل على إصدار جديد من شريحة المعالجة باسم Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

يُقال أن الاسم الرمزي لشريحة المعالجة الجديدة هو SM8475 بينما اسمها التجاري سيكون +Snapdragon 8 Gen 1 واليوم فقط لدينا تأكيد من موقع onsitego الذي استشهد بأحدي المُسربين المشهورين Yogesh Brar ويشاركنا الإطار الزمني المتوقع لإطلاق شريحة كوالكم التالية.

موعد الإعلان عن Snapdragon 8 Gen 1 Plus

للتذكير فقط، تم الاعتماد على دقة تصنيع 4 نانوميتر من سامسونج في بناء شريحة Snapdragon 8 Gen 1 SoC ولكن يُقال أن الإصدار الجديد من الشريحة سيعتمد على دقة تصنيع 4 نانوميتر لأشباه الموصلات من شركة TSMC التايوانية.

نتوقع أن يكون إصدار Plus الجديد أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة وتبديد الحرارة من الإصدار الأول من شريحة المعالجة. لا نعلم ما هو السبب الذي دفع بشركة كوالكم للتخلي عن سامسونج والتفكير في TSMC بدلاً منها من أجل شريحتها التالية.

على كل حال، كل ما يهمنا هو أنه من المحتمل أن تُعلن شركة كوالكم عن شريحة +Snapdragon 8 gen 1 في أوائل شهر مايو القادم. ومن المتوقع أيضاً أن تُعلن الشركة الأمريكية عن مجموعة شرائح Snapdragon 700 الجديدة من أجل هواتف الفئة المتوسطة.

بعض التقارير تشير إلى أنه من المحتمل أن تبدأ الهواتف الذكية التي تحتوي على شريحة كوالكم التالية +Snapdragon 8 Gen 1 في الظهور اعتبارًا من شهر يونيو من العام الجاري.

قائمة الهواتف الأولى المدعومة بشريحة كوالكم التالية

بعض الشركات التي ستُطلق هواتفها الذكية القادمة بشريحة المعالجة الجديدة هي لينوفو وموتورولا وشاومي وشركة ون بلس ومن المحتمل أن يكون هاتف Lenovo صاحب الاسم الرمزي Halo هو أول هاتف في العالم يتم إطلاقه بشريحة المعالجة الجديدة.

هذا الهاتف سيحتوي على شاشة OLED بدقة +FHD بمعدل تحديث 144Hz قياس 6.67 بوصة مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وكاميرا خلفية 50 + 13 + 2 ميجابكسل وذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت وما يصل إلى 256 جيجابايت من الذاكرة الداخلية وبطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 68 وات.

أيضاً من المتوقع أن شركة سامسونج تستعد من أجل تجهيز كل من Galaxy Z Flip 4 و Galaxy Z Fold 4 بشريحة المعالجة الجديدة من كوالكم. أيضاً يُقال أن شاومي قد تطلق هاتف Xiaomi 12 Ultra بشريحة كوالكم التالية.