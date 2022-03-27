منى زكي تحيي الذكرى السابعة عشرة لرحيل أحمد زكي

أحيت الفنانة المصرية منى زكي الذكرى السابعة عشرة لرحيل الفنان الكبير أحمد زكي التي توافق 27 مارس من خلال صورة نشرتها على خاصية الستوري في حسابها الرسمي في موقع إنستغرام وعلّقت عليها بالقول: ألف رحمة ونور، وحشنا موهبتك، وتفانيك وصدقك.

وتعد الفنانة منى زكي إحدى أكثر فنانات جيلها تعاوناً مع الفنان الراحل، حيث ظهرت معه بعدد من الأعمال أبرزها “اضحك الصورة تطلع حلوة”، “أيام السادات”، بالإضافة لمشاركتها في بطولة فيلم “حليم” الذي يعدّ آخر أفلام الفنان الراحل.

يذكر أنّ أحمد زكي فارق الحياة في 27 مارس 2005 عن عمرٍ يناهز 53 عاماً بعد معاناةٍ مع مرض سرطان الرئة.

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