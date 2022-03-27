تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة من التطبيقات المهمة والعروض الحصرية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق القرءان الكريم

هو تطبيق بديل للتطبيق الأول ويعتبر أحد أفضل التطبيقات المتوفرة لقراءة القرءان الكريم حيث يتيح قراءة القرآن باللغة العربية مع ترجمتها (الإنجليزية أو الفرنسية أو تفسير المعنى مع تفسير الجلالين)، وحفظ السور المفضلة لديك والقراء، وتحميل تلاوة السور والاستماع إليها بصوت أكثر من 23 قارئ مع ميزة تشغيل الصوت في الخلفية.

السعر : مجاني

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تطبيق Real Weather للطقس

هو تطبيق مخصص للطقس يتيح لك معرفة الأحوال الجوية ودرجة الحرارة، ما يميز التطبيق هو البساطة الشديدة التي تعطيك الفكرة الأساسية عن حالة الطقس دون أية تعقيدات إضافية.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Pause Video محرر الفيديو

هو تطبيق مميز يتيح لك تسجيل الفيديو وإضافة الفلاتر المختلفة والتحكم ببعض الإعدادات يدوياً وكذلك إمكانية إيقاف / استئناف تسجيل الفيديو والحصول على جودة أفضل للفيديو وسهولة مشاركته عبر الشبكات الاجتماعية المختلفة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Safety Photo+Video لحفظ ملفاتك في خزنة سرية

يتيح لك تطبيق Safety Photo+Video حفظ صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك في خزنة سرية وحفظها بكلمة مرور أو بصمة الإصبع بعيداً عن أعين المتطفلين مع مزايا أخرى كحفظ كل ألبوم بكلمة مرور إضافية.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Whereby لعمل مكالمات الفيديو الجماعية

هو تطبيق مميز يتيح لك عقد المحاضرات والاجتماعات ومحادثات الفيديو الجماعية عبر الإنترنت “أونلاين” وكذلك بعض المزايا الإضافية مثل مشاركة الشاشة والدردشة والمحادثات الصوتية وغيرها.

السعر : مجاني