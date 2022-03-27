شركة بيطرية تعلن عن مفاجأة بشأن قوة الكلب في حفل الأوسكار

فجرّت شركة Pawp مفاجأة مدوية بعدما أعلنت عن تبرعها بمبالغ مالية لإنقاذ الحيوانات في كل مرة يذكر فيها اسم فيلم قوة الكلب في حفل الأوسكار.

وقالت الشركة إنّها استمدت الفكرة من الفيلم الذي ركز على مساعدة الحيوانات المريضة والاهتمام بها.

وأشارت إلى أنّها ستتبرع ب10 آلاف دولار لمساعدة الحيوانات الضالة في كل مرة يذكر فيها اسم الفيلم في الحفل، وأكدّت استعدادها لتقديم مليون دولار أمريكي في حال ذكر اسم الفيلم 100 مرة.

ويعد فيلم قوة الكلب واحداً من أكثر الأفلام ترشيحاً للحصول على الأوسكار هذا العام، بعدما حصل على 12 ترشيحاً للأوسكار.

يذكر أنّ فيلم قوة الكلب من بطولة بيندكت كمبرباتش وإخراج جين كامبيون.

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