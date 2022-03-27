عابد فهد ينشر البوستر الرسمي لمسلسل بيروت 303

بدأ الفنان السوري عابد فهد الترويج لمسلسله الجديد “بيروت 303” المتوقع عرضه خارج الموسم الرمضاني من خلال صورةٍ بالأبيض والأسود نشرها على حسابه في إنستغرام.

وستدور أحداث المسلسل حول حادثة مفاجئة تحدث في العاصمة اللبنانية بيروت، وتجعل أبطال العمل يدخلون في علاقات معقدة أثناء بحثهم عن الأسباب التي أدّت لحدوث هذه المفاجأة.

ومسلسل “بيروت 303” من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إيلي السمعان، وبطولة عابد فهد، معتصم النهار، سلافة معمار، وغيرهم من الفنانين.

يذكر أنّ عابد فهد فاز مؤخراً بجائزة النقاد للدراما العربية كأفضل ممثل غير مصري عن دوره في مسلسل “شتي يا بيروت” الذي عرض قبل عدّة أشهر وحقق نجاحاً كبيراً.

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