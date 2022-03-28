مفاجآت كبيرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار

شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 العديد من المفاجآت، وجاءت نتائجه مخالفة للتوقعات والترشيحات.

حيث نال فيلم “كودا” جائزة الأوسكار لأفضل فيلم روائي طويل، وبهذا الفوز؛ أصبحت منصة آبل تي في أول منصة تفوز بأبرز جوائز الأوسكار، في حين نالت مخرجة الفيلم جائزة أفضل سيناريو مقتبس، والممثل الأصم تروي كوتسور الذي شارك فيه جائزة أفضل ممثل مساعد، ليكون أول ممثل أصم في التاريخ يحقق هذا الإنجاز.

كما نال الممثل الشهير ويل سميث جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم “كينغ ريتشارد” والأميركية جيسيكا تشاستين أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “ذي إيز أوف تامي فاي” الذي لعبت فيه دور مبشرة تلفزيونية.

وظفرت جين كامبيون بجائزة أفضل مخرج عن فيلمها “قوة الكلب” لتصبح ثالث امرأة تفوز بهذه الجائزة في تاريخها.

وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي لفيلم “صيف الروح”، وجائزة أفضل ممثلة مساعدة لآريانا ديبوز عن دورها في فيلم “قصة الحي الغربي”.

وحصد فيلم “بلفاست” على جائزة أفضل سيناريو عن قصة أصلية، وفيلم “كودا” أفضل سيناريو عن قصة مقتبسة، وفيلم “إنكانتو” أفضل فيلم طويل للرسوم المتحركة.

في حين نال فيلم “درايف ماي كار” الياباني جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

يذكر أن الحفل شهد حادثة غريبة، بعدما قام ويل سميث بتوجيه صفعة لمقدم الحفل كريس روك بسبب دعابة أطلقها الأخير حول الرأس الحليق لزوجته جادا بينكت سميث المصابة بمرض يؤدي إلى تساقط الشعر، قبل أن يقدم اعتذاره من الجميع، قائلاً: الحب يجعلكم تقومون بأشياء مجنونة.

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