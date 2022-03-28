رسمياً – إطلاق OnePlus 10 Pro عالمياً يوم 31 مارس

بعدما قدمته في موطنها الرئيسي في مطلع العام الجاري، أكدت مؤخراً شركة Oneplus على إنها تعتزم إطلاق هاتفها الرائد OnePlus 10 Pro في السوق العالمية يوم 31 مارس المقبل.

موعد الإطلاق العالمي لهاتف OnePlus 10 Pro

أكدت الشركة مؤخراً عبر قنواتها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تستعد لبث حدث صحفي على الهواء مباشرةً والذي سيتم بثه على قناة الشركة على موقع يوتيوب يوم 31 مارس القادم ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية أو السابعة صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ أو الثانية مساءً بتوقيت جرينتش أو الثالثة مساءً بتوقيت وسط أوروبا أو الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثالثة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

على الأرجح سيأتي الإصدار العالمي من هاتف OnePlus 10 Pro بنفس المواصفات التي جاء بها الإصدار الصيني. ولكن بعض الشائعات تفيد بأنه من المحتمل أن يحتوي الإصدار العالمي على ميكروفون إضافي في الخلف. ولكن المواصفات الرئيسية ستكون متطابقة تماماً مع الإصدار الصيني.

نحن نعرف بالفعل الكثير عن هاتف OnePlus 10 Pro منذ أن تم إطلاقه في وقت مبكر من العام الحالي. يأتي الهاتف بمواد خام عالية الجودة ومصنوع من المعدن والزجاج ويضم ثلاث كاميرات على ظهرة بداخل نتوء مربع بارز قليلاً من الإطار الجانبي ومن الواضح تصميم الهاتف مستوحى من تصميم هاتف Galaxy S21 Ultra.

يحتوي الهاتف على شاشة 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120Hz

يمتاز الهاتف بشاشة قياس 6.7 بوصة بتقنية LTPO 2.0 التي تضمن توفير معدلات تحديث ديناميكية من 1Hz وحتى 120Hz بناءً على نوع المحتوى المعروض على الشاشة من أجل توفير طاقة البطارية.

يتم تشغيل هاتف OnePlus 10 Pro بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 1 SoC وهي أحدث شريحة معالجة من شركة كوالكم حتى الآن. مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 12 جيجابايت.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات ويأتي الهاتف مُرفق مع شاحن مدمج بقوة 80 وات.

من المحتمل أن الشركة تعمل على هاتف رائد أخر باسم OnePlus 10 Ultra والذي سيأتي مدعوماً برقاقة كوالكم الجديدة Snapdragon 8 Gen 1 Plus المستندة على دقة تصنيع 4 نانوميتر من شركة TSMC وليست سامسونج.