ويل سميث يفاجئ الجميع ويصفع مقدم حفل الأوسكار

فاجأ الفنان الأميركي ويل سميث جميع مشاهدي حفل الأوسكار، بعدما قام بتوجيه صفعة قوية لمقدم الحفل كريس روك أثناء تقديمه لجائزة أفضل فيلم وثائقي.

وكان كريس يمازح زوجة الفنان العالمي قائلاً” أحبك يا جايدا، ولا أطيق الانتظار في جي آي جين2، في إشارة إلى الفيلم الذي قامت فيه جايدا بقص شعرها بعد انضمامها للجيش.

ويبدو أن هذا المزاح لم يرق لويل سميث، الذي عدّه تنمر على زوجته التي قامت بحلاقة شعرها بالكامل بعد إصابتها بمرض الثعلبة الذي يؤدي إلى تساقط الشعر، ليقوم على الفور ويتجه نحو كريس موجهًا له صفعة قوية وسط ذهول الجميع.

وتقدم الفنان الأميركي عند تسلمه جائزته باعتذار لجميع الحضور عن الصفعة التي وجهها لكريس روك، وبرّر تصرفه بأن الحب أعمى ويجعل الإنسان يقوم بتصرفات غير متزنة.

يذكر أن ويل سميث فاز في النهاية بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم كينغ ريتشارد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية