قناع أفريقي من القرن الـ 19 يباع بمزاد علني

شهد مزاد علني، أقيم في مدينة مونبلييه الفرنسية، بيع قناع “نيغل” الخشبي النادر الذي استخدمه أبناء عرقية فانغ في الغابون في القرن الـ 19 بمبلغ كبير وصل إلى 5,20 مليون دولار.

وشهد المزاد احتجاجات كبيرة من الجالية الغابونية في فرنسا التي تظاهرت في موقع المزاد.

وطالب المتظاهرون بإعادة القناع إلى موطنه الأصلي في الغابون، وأكدوا استعداهم لتقديم شكوى رسمية ضد من سرق مقتنيات أسلافهم وأجدادهم من مجتمع فانغ، وقالوا إن هذه القطعة مكسب استعماري غير مشروع.

من جانبه، قال مدير المزان جان كريستوف جوزيبي إن المزاد أجري بصورة قانونية، وأكد عدم وجود مخالفات فيه، وأشار إلى أن القطعة الأثرية بيعت بسعر فاق السعر التقديري الذي تراوح ما بين 300 و400 ألف دولار.

يذكر أن المزاد شهد بيع مجموعة من المقتنيات الأفريقية من بينها كرسي كونغولي مقابل 40 ألف دولار.

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