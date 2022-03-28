خفقان القلب السريع أسبابه وأعراضه

أشارت مؤسسة القلب الألمانية إلى أن خفقان القلب السريع يحدث نتيجة زيادة معدل ضربات القلب عن المعدل الطبيعي الذي يتراوح ما بين 50 و100 دقة في الدقيقة الواحدة.

وأكدت المؤسسة الألمانية وجود مجموعة عدّة أسباب بسيطة وخطيرة تؤدي إلى حدوث هذا الأمر، وحددت الأسباب البسيطة بالمواقف الانفعالية كالتوتر، الخوف، السعادة، التغيرات الهرمونية التي تطرأ على جسم المرأة، بالإضافة إلى بذل مجهود بدني.

أما الأسباب الخطيرة؛ فقد حددتها باضطراب نظم القلب، فرط نشاط الغدة الدرقية، نقص السوائل في الجسم، بالإضافة إلى انخفاض ضغط الدم.

وقالت الجمعية الألمانية إن هناك أعراضًا أخرى ترافق الأسباب السابقة كالارتجاف، التعرق، الدوار والغثيان، سرعة أو ضيق التنفس، والاضطراب الداخلي.

ودعت الأشخاص الذين يعانون من هذا الأمر إلى مراجعة الطبيب، وإجراء الفحوصات لتحديد الأسباب التي أدت إلى حدوثه.

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