توقعات صادمة لفانغا.. بوتين سيصبح سيد العالم

عادت توقعات العرافة البلغارية بابا فانغا للظهور مجددًا مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت العرافة التي توفيت عام 1996 قد تنبأت في مقابلة أجريت معها عام 1979 سيطرة روسيا على العالم.

وقالت العرافة المشهورة إن الرئيس بوتين سيصبح سيد العالم، وقدمت تنبؤًا خطيرًا حول الحرب العالمية الثالثة، واستخدام الأسلحة النووية فيها.

وأشارت بابا فانغا إلى عدم قدرة العالم على مقاومة روسيا التي ستسيطر عليها، وأوضحت أن هذه السيطرة ستخلف وراءها العديد من الضحايا، وقالت الجميع سيذوب كما لو كانوا جليدًا باستثناء مجد فلاديمير بوتين ومجد روسيا.

وكانت مجموعة كبيرة من تنبؤات العرافة العمياء قد تحققت؛ أبرزها تفكك الاتحاد السوفيتي، انفجار مفاعل تشرنوبل، هجمات 11 سبتمبر، وظهور فيروس كورونا.

يذكر أن الخبراء أكدوا عدم دقة جميع توقعات بابا فونغا، وأشاروا إلى أن 68% من توقعاتها تحققت حتى الآن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية