تحديث واتس آب الجديد سيجلب مميزات جديدة لنظام IOS 15

أشارت بعض التسريبات إلى أن التحديث الجديد من تطبيق واتس آب سيَجلب مميزات مهمة لنظام IOS 15.

وبحسب التسريبات فإن الإصدار 22.7.0.76 سيدعم الإصدار الجديد من نظام تشغيل آبل لهواتف آيفون الذي يتضمن بعض التغييرات في الواجهة.

ومن المتوقع أن يدعم التحديث نظام الإشعارات الخاص بهواتف آيفون العاملة بنظام IOS 15، الذي يقوم على عرض صورة الملف الشخصي بجهة الإرسال في نافذة الإشعارات المنبثقة مع اسم المرسل.

وسيحدد نظام الإشعارات الجديد ما إذا كانت الرسائل تأتي كرد على محادثات سابقة أم لا.

وتعد ميزة شريط البحث من الميزات التي سيَجلبها التحديث الجديد، حيث سيظهر بشكل مظلم في حال عدم وجود عناصر قريبة لشريط البحث.

وسيَدعم هذا التحديث نمط “Focuc” الجديد في نظام التشغيل، بالإضافة إلى ميزات أخرى ستتم إضافتها لاحقًا كوضع التركيز وغيرها.

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