بعد صفعة ويل سميث.. أكاديمية الفنون تستنكر العنف في بيانٍ رسمي

أصدرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المنظمة لحفل الأوسكار بيانًا رسميًا، استنكرت من خلاله الصفعة التي وجهها الفنان ويل سميث لمقدم الحفل كريس روك بعد تنمره على زوجته.

وقالت في تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر: الأكاديمية لا تتغاضى عن العنف بجميع أشكاله، ودعت الجميع للاحتفال بجوائز الأوسكار في الدورة 94، وتهنئة الفائزين بها.

ولم تكشف الأكاديمية في بيانها عما إذا كانت ستدعو الفنان الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل لحضور الحفل مرة أخرى في المستقبل.

من جانبه، رفض مقدم حفل الأوسكار كريس ورك تقديم بلاغ للشرطة في الفترة الحالية، لكنّه لا يزال يملك ستة أشهر لتقديم البلاغ الذي قد يؤدي لحبس ويل سميث لمدة 6 أشهر وتغريمه بمبلغ 100 ألف دولار.

يذكر أن ويل سميث تقدم باعتذار للجميع عقب تتويجه بجائزة الأوسكار لأول مرة في تاريخه عن دوره في فيلم “الملك ريتشارد”.

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