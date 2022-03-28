صفعة ويل سميث تكشف سبب حلاقة زوجته لشعرها

سلطت الصفعة التي وجهها ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار كريس ورك، الضوء على السبب الذي دفع زوجته إلى حلاقة شعرها.

وكان الممثل الأميركي قد قام بصفع ورك لتنمره على زوجته، حيث خاطبه قائلاً: ارتك اسم زوجتي بعيدًا عن فمك، وأشار في اعتذاره إلى أنه يشبه بطل فيلمه في الدفاع بقوة عن عائلته.

وتعاني جادا منذ عام 2018 من مرض الثعلبة الذي تسبب بخسارتها لجزء كبير من شعرها، مما دفعها إلى حلاقته بالكامل بتشجيع من ابنتها ويلو سميث التي قامت بحلاقة شعر رأسها بالكامل.

وكانت ويلو وجادا قد نشرتا صورة على انستغرام ظهرتا فيه برأس حليق، وعلّقت الابنة على الصورة بالقول: تكون الهدية نقية عندما تمنح من القلب إلى الشخص المناسب في الوقت والمكان المناسب.

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