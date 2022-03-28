دراسة مثيرة.. الكمثرى تحمي من مرض قاتل

الولايات المتحدة – توصلت دراسة طبية إلى أن تناول فاكهة الكمثرى بانتظام، يمكن أن يوفر حماية فعالة ضد الإصابة ببعض أنواع السرطان؛ نظراً لاحتوائها على بعض المواد المقاومة للالتهابات.

ولفتت الدراسة التي نشرتها النشرة الدولية للسرطان الأمريكية، إلى أن سلوك السرطان يختلف باختلاف مكان وجوده في الجسم، لكن اكتشاف المرض مبكرًا، هو مفتاح النجاة من جميع أنواع السرطان، مشيرة إلى أن المركبات النباتية أصبحت موضع تركيز من قبل الهيئات الطبية لقدرتها على درء الأمراض.

وقالت الدراسة: ”تظهر الأبحاث أن الكمثرى تحتوي على مركبات مقاومة للطاقة يمكن أن تكون مفيدة في درء السرطانات القاتلة“.

وذكرت الدراسة، أن ”خبراء التغذية يشددون على تناول هذه الفاكهة بانتظام؛ لأنها توفر ثروة من المركبات النباتية المفيدة بما فيها مضادات الأكسدة التي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، وتحسين صحة الأوعية الدموية، ومنع الجلطات الدموية، مضيفة: ”بالإضافة إلى هذه التأثيرات، أثبتت بعض الدراسات أن الكمثرى يمكن أن تحمي أيضاً من سرطان القولون والمستقيم وسرطان الرئة“.

المصدر : خبرني

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