واتس اب سوف يتيح إرسال الملفات كبيرة الحجم قريباً

على غرار تطبيق تيليجرام، سوف يتيح تطبيق واتس اب قريباً إرسال الملفات كبيرة الحجم بين المستخدمين حتى 2 جيجابايت.

حالياً يتم اختبار تلك الميزة لدى بعض مستخدمي واتس اب في النسخة التجريبية من التطبيق حيث السماح بإرسال ملفات يصل حجمها إلى 2 جيجابايت دفعة واحدة.

جدير بالذكر أن الحد الأقصى المسموح به حالياً لإرسال الملفات عبر واتس اب هو 100 ميجابايت فقط لا غير، وهو حجم محدود للغاية.

لازالت تلك الميزة تحت التجربة وقد يطلقها واتس اب في وقت لاحق لعامة المستخدمين.

جدير بالذكر أن تطبيق تيليجرام يدعم إرسال الملفات كبيرة الحجم حتى 2 جيجابايت منذ عام 2020.

هذه الميزة في تطبيق واتس اب سوف تسمح للمستخدمين بمشاركة مقاطع الفيديو عالية الجودة بدون الحاجة إلى ضغطها وكذلك الصور ومختلف أنواع الملفات الأخرى.

كما سوف تغنىطي المستخدم أيضاً عن البحث عن خدمات رفع الملفات أو التخزين السحابي لمشاركة الملفات مع الأصدقاء أو زملاء العمل.

حالياً يجهز واتس اب ميزتين في غاية الأهمية وهما: ميزة التفاعلات Reactions على الرسائل، والإصدار الجديد من خاصية تشغيل الحساب على أكثر من جهاز والتي ستدعم إضافة وتشغيل نفس حساب واتس اب على أكثر من هاتف في الوقت ذاته، وربما كذلك إطلاق تطبيق خاص بجهاز الايباد.

مزايا خاصة بتطبيق واتس اب للايفون

أيضاً تطبيق واتس اب للايفون بات يدعم مزايا نظام iOS 15 بشكل أفضل حيث ستظهر صورة مرسل الرسالة في الإشعارات، ويتم دعم خاصية وضع التركيز Focus Mode.

