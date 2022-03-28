بسبب الإقبال الضعيف – ابل تخفض إنتاج هاتف ايفون SE إصدار 2022

بعد مرور نحو إسبوع على إطلاقه، يبدو أن الإقبال على هاتف ايفون SE أقل مما كان متوقعاً الأمر الذي دفع ابل إلى تقليل الإنتاج بحسب ما أوردت صحيفة Nikkei Asia نقلاً عن مصادرها الخاصة التي لم تسمها.

وفقاً لما جاء في التقرير، فإن ابل خفضت الإنتاج الخاص بهواتف ايفون SE إصدار 2022 خلال الربع الجاري إلى 2 أو 3 ملايين وحدة فقط لأن التوقعات كانت تفوق المبيعات الفعلية للهاتف.

بخلاف خفض إنتاج هاتف iPhone SE 2022 قررت ابل أيضاً خفض إنتاج سلسلة ايفون 13 ولكن الخفض هذه المرة يرجع إلى التغير الموسمي الطبيعي في مبيعات سلاسل الايفون الرئيسية، ويحدث تقريباً بها الشكل كل عام.

أيضاً هناك تقارير تتحدث عن خفض إنتاج بعض موديلات سماعات الآيربودز AirPods ولكن دون تفصيل أو ذكر للسبب الرئيسي وراء ذلك.

هذا أيضاً يتفق مع ما ذكره المحلل الشهير Ming Chi Kuo والذي ذكر من خلال تغريدة له على تويتر أن ابل سوف تشحن نحو 15 إلى 20 مليون وحدة من الهاتف في مقابل توقعات ابل التي كانت بين 25 إلى 30 وحدة.

هاتف ايفون SE إصدار 2020 يأتي بشاشة بقياس 4.7 إنش بنفس تصميم وكاميرا الإصدار السابق وخاصية التعرف على بصمات الأصابع Touch ID لكن مع معالج جديد هو Apple A15 ودعم شبكات الجيل الخامس 5G علماً بأن سعره يبدأ من 430 دولار أمريكي لسعة 64 جيجابايت، كما يتوفر بسعات 128 و 256 جيجابايت وثلاثة ألوان هي الأحمر والأبيض والأسود.

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