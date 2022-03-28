السقا والعوضي يجتمعان في مسلسل أنيميشن رمضاني

أعلن الفنانان المصريان أحمد السقا وأحمد العوضي، عن انضمامها إلى مسلسل الأنيميشن يحيى وكنوز المقرر عرضه في رمضان 2022.

وبحسب البرومو فإنّ المسلسل الجديد سيسلط الضوء على الحضارة المصرية القديمة، حيث ظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته الشركة المنتجة عدد كبير من المعابد الفرعونية، بالإضافة إلى ملوك الفراعنة.

وسيشهد المسلسل مشاركة عدد كبير من الفنانين أمثال إسعاد يونس، علاء مرسي، أشرف عبد الباقي، سامي مغاوري، والطفلين زياد وبثينة اللذين سيلعبان دور يحيى وكنوز، بالإضافة لأحمد العوضي وأحمد السقا.

يُذكر أنّ مسلسل يحيى وكنوز من تأليف محمد عدلي، وإخراج محمد عيد، وإنتاج شركة ميديا للإنتاج الفني.

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