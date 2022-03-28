ريلمي تُطلق هاتف Realme GT Neo3 بسرعة شحن 150 وات ومعالج Dimensity 8100

أطلقت شركة ريلمي من أجل الصين هاتف Realme GT Neo3 الذي جاء ليحل محل هاتف Realme GT Neo2 وغني عن القول، فإن الهاتف الجديد يتمتع بمواصفات مذهلة وسرعة شحن خيالية لأول مرة نراها على أي هاتف ذكي على الإطلاق.

مواصفات هاتف Realme GT Neo3

يبدو أن شركة ريلمي وضعت كامل تركيزها على شكل التصميم والمظهر الخارجي للهاتف لكي تجعله يوحي بالسرعة والقوة وهذا يظهر بوضوح من خلال الأشرطة الثنائية المزدوجة باللون الأبيض التي تمتد عبر الجانب الخلفي للهاتف.

عملت شركة ريلمي على التسويق للهاتف على أنه هاتف ألعاب من الطراز الأول والذي يبلغ سُمكه 8.2 مم ويزن 188 جرام. يحتوي الهاتف على شاشة OLED عملاقة قياس 6.7 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 120Hz.

تدعم الشاشة معدل حساسية اللمس بسرعة 360Hz وتدعم مجموعة التدرجات اللونية DCI-P3 بنسبة 100% وتوفر الدعم لمرئيات +HDR10 مع معدل سطوع تبلغ ذروته 1000 نقطة ضوئية. بلغت مساحة الشاشة إلى الهيكل 94.2% مما يعني أنه يحتوي على حواف نحيفة للغاية.

يعمل الهاتف بواسطة شريحة ميديا تيك متوسطة المدى Dimensity 8100 SoC والتي تم الإعلان عنها مؤخراً فقط المبنية على عقدة تصنيع 5 نانوميتر من شركة TSMC والتي لديها القدرة على تقديم 90 إطار في أشهر عناوين الألعاب المتطورة.

يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت من النوع LPDDR5 مع وحدة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1 عالية السرعة.

جدير بالذكر أن هذا هو الهاتف الأول في العالم الذي يدعم تقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 150 وات. وحسب تصريح شركة ريلمي، فيمكنك شحن 50% من البطارية خلال 5 دقائق فقط بينما يمكنك شحن البطارية بنسبة 100% خلال 15 دقيقة.

يأتي الهاتف على هيئة إصدارين مختلفين من حيث سعة البطارية، حيث يأتي الإصدار الأول ببطارية 4500 مللي أمبير وسرعة شحن 150 وات، بينما يأتي الإصدار الثاني ببطارية 5000 مللي أمبير يدعم الشحن السلكي بسرعة 65 وات. جدير بالذكر أن كلا الغصدارين لا يدعمان الشحن اللاسلكي.

على ظهر الهاتف يوجد كاميرا خلفية ثلاثية تمتاز بمستشعر رئيسي Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل مدعوماً بنظام التثبيت البصري OIS لمقاومة الاهتزازات الجانبية وتقليل الضبابية والتشويش في الفيديو. أيضاً توجد عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وفي الأمام توجد كاميرا خلف فتحة مثقبة بدقة 16 ميجابكسل.

يبدأ سعر إصدار 150 وات بتكلفة قيمتها 2699 يوان صيني أي ما يعادل 424 دولار أمريكي، بينما يبدأ سعر إصدار 65 وات بقيمة 1999 يوان صيني أي ما يعادل 314 دولار أمريكي.