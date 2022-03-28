مجزرة بشرية في مكان سري لمصارعة الديوك

شهدت منطقة لاس تيناجاس بولاية ميتشواكان المكسيكية، مجزرة بشرية سقط فيها 19 قتيلاً أثناء حضورهم مصارعة ديوك كانت تقام في مكان سري.

وتفاجأ الحضور باشتعال هجوم بين عصابة “غاليسكو نيو جنيريشن” القوية، وعصابة صغيرة بهدف السيطرة على المكان، الأمر الذي أدى لمقتل 19 شخصاً، وإصابة عدد آخر من الحاضرين تم نقلهم إلى أقرب مستشفى.

وأكد مكتب المدعي العام وجود 3 ضحايا من النساء من بين الضحايا الـ19، وقال إنّ جميع القتلى أصيبوا بطلقات نارية.

وأشار إلى أنّ الشرطة باشرت التحقيق، من أجل تحديد المسؤول عن إطلاق النار.

يُذكر أنّ المكسيك تشهد العديد من المواجهات بين العصابات المتصارعة في البلاد، والتي يسقط فيها العديد من الضحايا الأبرياء.

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