وائل كفوري يفاجئ عشاقه بمهاراته الكروية

فاجأ الفنان اللبناني وائل كفوري عشاقه بمهاراته الكورية، بعدما نشر فيديو على خاصية القصة في حسابه الرسمي في إنستغرام، ظهر فيه وهو يداعب كرة القدم.

وبدا ملك الرومانسية في الفيديو وهو يسير بالكرة حافي القدمين ويسدد على مرمى، ويسجل عدداً من الأهداف.

وحظي المقطع بانتشار كبير بين عشاق النجم اللبناني، الذين عبّروا عن إعجابهم بموهبته الجديدة التي كشفها لهم من خلال هذا المقطع.

يُذكر أنّ وائل كفوري أحيا في 26 مارس الجاري حفلاً فنياً بمسرح قصر الإمارات في إمارة أبو ظبي بحضور عدد كبير من عشاقه، وقدّم خلال الحفل باقة من أغانيه الرائعة التي تفاعل معها الجمهور الحاضر بشكلٍ كبير كأغنية البنت القوية، ومش وقتك يا هوى، بالإضافة لعدد من أغانيه القديمة.

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