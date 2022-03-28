إسبانيا تقرر معاملة كورونا معاملة الإنفلونزا

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، عن معاملة الإصابة بفيروس كورونا كعدوى طبيعية مثل الإنفلونزا، بدءاً من 28 مارس الجاري.

وابتداءً من هذا التاريخ سيكون بإمكان الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض بسيطة أو لا تظهر عليهم أي أعراض، مواصلة حياتهم بشكلٍ طبيعي، دون الحاجة إلى إجراء فحص كورونا أو البقاء في المنزل.

واستثنت السلطات الصحية من هذه القرارات الأشخاص الذين تجاوزوا الـ60 عاماً، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى عمال الرعاية الصحية.

ولم تُبقِ من قواعد إجراءات كورونا إلا إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة العامة، والحافلات والقطارات.

وكانت إسبانيا قد شهدت خلال الأيام الماضية تراجعاً كبيراً بعدد الإصابات بكورونا، إذ وصل معدل الإصابة يوم الجمعة إلى 227 شخصاً لكل 100 ألف شخص على مدار 7 أيام، في حين بلغ عدد مرضى كورونا في المستشفيات 3.6%.

يُذكر أنّ 85% من سكان إسبانيا حصلوا على جرعة واحدة من لقاحات كورونا، في حين حصل 51% منهم على جرعتين.

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