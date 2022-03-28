ديل تفاجئ عشاق الألعاب بحاسوب مميز

واصلت شركة ديل الأمريكية تألقها في عالم الحواسيب المحمولة، وأهدت عشاقها حاسوباً متطوراً أطلقت عليه XPS 15.

وزودت الشركة الأمريكية هذا الحاسوب بمعالجات Intel Core i5-12500H، وIntel Core i7-12700H، وIntel Core i9-12900HK من الجيل 12.

وسيأتي الحاسوب بهيكل أنيق ونحيف مصنوع من البلاستيك والمعدن، ولا يتجاوز وزنه 1.8 كيلو غرام.

ويُعدّ هذا الحاسوب مناسباً لعشاق الألعاب بفضل احتوائه على معالج رسوميات NVidia GeForce RTX 3050، وعلى ذاكرة وصول عشوائي DDR5-4800 RAM تتراوح سعتها ما بين 16 و64 غيغا بايت، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعة 4 تيرا بايت.

ويتميز هذا الهاتف بشاشته التي يصل قياسها إلى 15 بوصة، بدقة عرض 2400*2840 بيكسل، والتي تُعد إحدى أهم شاشات الحاسوب الموجودة في العالم، وباحتوائه على بطارية قوية وشرائح مودم توفّر له اتصالات سريعة عند الاتصال بشبكة الإنترنت، وبمنافذ تساعد على وصله مع الأجهزة الأخرى.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية، لم تعلن حتى الآن عن سعر الحاسوب الجديد.

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