شاومي تعتزم الإعلان عن سلسلة Black Shark 5 يوم 30 مارس وهذه هي أبرز مواصفاتهم!

Black Shark هي واحدة من العلامات التجارية التابعة لشركة شاومي الصينية والتي تضع كامل تركيزها على هواتف الألعاب فقط وهذا هو الوقت المناسب التي تعتزم فيه الشركة الإعلان عن سلسلة هواتفها الجديدة لعام 2022 وهي سلسلة Black Shark 5.

مؤخراً فقط تم رصد هذه الهواتف على منصة GeekBench وقد تم الكشف عن أبرز مواصفاتهم الرئيسية من خلال قوائم الهاتفين. سيأتي هاتف Black Shark 5 بشريحة Snapdragon 870 SoC، بينما سيأتي هاتف Black Shark 5 Pro مدعوماً بشريحة Snapdragon 8 Gen 1 SoC.

شاومي تؤكد على سعة البطارية وسرعة الشحن في سلسلة Black Shark 5

أكدت الشركة بشكل رسمي من خلال ملصق تشويقي عن سعة البطارية وسرعة الشحن التي تدعمها سلسلة Black Shark 5. بناءً على هذا الملصق فمن الواضح أن الهاتفين يحتويان على بطارية بسعة 4650 مللي أمبير في الساعة وستدعم سرعة الشحن بقدرة 120 وات.

بالتأكيد ستأتي السلسلة بأزرار الكتف المادية لتحسين تجربة اللعب على الهواتف والتحكم بشكل أفضل في الألعاب الحديثة وخاصة ألعاب الـــ FPS وألعاب سباق السيارات.

من المحتمل أن تأتي السلسلة بمعدل تحديث مرتفع بسرعة 144Hz وسوف تدعم شاشتي الهواتف معدل حساسية اللمس بسرعة 720Hz والتي توفر تجربة لمس أسرع بنسبة 15% مقارنة بسرعة حساسية اللمس على هواتف السلسلة السابقة.

بناءً على عدة تقارير مُسربة على مدار الأسابيع الماضية فلقد علمنا أن كل من Black Shark 5 و Black Shark 5 Pro يحتويان على شاشة قياس 6.7 بوصة عبارة عن لوحة عرض AMOLED بمعدل تحديث 144Hz دقتها +FHD ومزودة بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

ستأتي هواتف السلسلة الجديدة بذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 16 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 512 جيجابايت وستحتوي على مستشعر تصوير أساسي بدقة 108 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي.

من المحتمل أن يكتفي طراز Black Shark 5 بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 12 جيجابايت كحد أقصى وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت.