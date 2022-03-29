تقرير – لن يكون هناك ايفون ميني بعد الآن!

قد تكون صناعة الهواتف الذكية تجاوزت إنتاج هواتف ذات شاشات صغيرة الحجم، إلا أن ابل ظلت متمسكة بها وأطلقت هواتف ايفون 12 ميني وايفون 13 ميني وإصدارين جديدين من هاتف ايفون SE، لكن فيما يبدو أن عهد ابل مع هواتف الايفون صغيرة الحجم سوف ينتهي قريباً.

ايفون 14 ماكس بدلاً من ايفون 14 ميني

تفيد التقارير المتتابعة أنه مع سلسلة ايفون 14 القادمة لن يكون هناك ايفون 14 ميني بشاشة 5.4 إنش كما كان معتاداً وبدلاً من ذلك سيكون هناك ايفون 14 ماكس – هذا بخلاف نسخة برو ماكس – بشاشة 6.7 إنش.

هذا سوف يتيح لمستخدمي الايفون الترقية إلى هاتف ايفون كبير الشاشة والبطارية دون الحاجة إلى دفع مبلغ كبير في إصدارات “برو” من الايفون.

بهذا لن تصدر ابل إصدار ميني جديد من هواتف الايفون، كما لن نرى إصدار ايفون SE جديد مرة أخرى بنفس التصميم الصغير.

سابقاً، كانت هناك تقارير متعددة تتحدث عن ضعف الإقبال على هواتف ايفون ميني مما دفع ابل إلى تقليل إنتاجها مقارنة بباقي إصدارات الايفون.

أيضاً، هاتف ايفون SE إصدار 2022 تفيد المصادر الصحفية أن مبيعاته أقل من المتوقع بعد إطلاقه في الأسواق ما دفع ابل إلى خفض معدلات إنتاجه.

في عام 2022، سيكون لدينا 4 هواتف ايفون هي ايفون 14 وايفون 14 ماكس، بالإضافة إلى إصدارات برو – ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس.

تفيد التسريبات أن ابل قد تجعل هواتف ايفون 14 برو تعمل بمعالج A16 الجديد حصرياً بينما تظل باقي الإصدارات ستعمل بنفس معالج سلسلة ايفون 13 وهو معالج A15.