هذا هو موعد الإعلان عن نظام تشغيل iOS 16 المنتظر!

عادةً ما تقوم ابل بالإعلان عن أنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بها خلال المؤتمر السنوي للمطورين WWDC. والآن بدأت التسريبات تظهر حول موعد المؤتمر المنتظر.

بحسب المسرب الشهير Jon Prosser، فإن ابل سوف تقيم المؤتمر السنوي للمطورين WWDC 2022 لهذا العام بداية شهر يونيو المقبل وسيبدأ تحديداً يوم 5 يونيو ويستمر لعدة أيام.

الجديد في المؤتمر أن ابل سوف تعود مرة أخرى إلى دعوة الحضور من صحفيين ومطورين ومهتمين بالشأن التقني لحضور فعاليات المؤتمر من محاضرات ومؤتمرات صحفية وورش عمل.

هذا ما كان يحدث سابقاً قبل أن يتم إيقافه مع وباء فيروس كورونا حيث أوقفت ابل حضور المؤتمرات للأشخاص واكتفت بتسجيل كافة المؤتمرات وبثها عبر الإنترنت.

آخر مرة كان مؤتمر ابل به حضور يرجع إلى سبتمبر من عام 2019 عندما كشفت ابل عن سلسلة ايفون 11 وكذلك الجيل الخامس من ساعة ابل.

هذا المؤتمر موجه بشكل أساسي لمطوري تطبيقات أجهزة ابل المختلفة، لكنه سيهم كافة المستخدمين أيضاً لأن فيه تكشف ابل عن جديد المزايا والخصائص في أنظمة التشغيل المختلفة التابعة لها.

في المؤتمر سنرى نظامي تشغيل الايفون والايباد الجديدين iOS 16 و iPadOS 16 ونظام تشغيل ماك macOS 13 وغيرها.

من المتوقع أن تبدأ ابل في إرسال الدعوات الخاصة بالمؤتمر للمدعوين خلال الفترة القادمة. هذا يتفق مع سياسة ابل الحالية التي تشمل رفع الإجراءات الوقائية تدريجياً والعودة للوضع الطبيعي ما قبل وباء فيروس كورونا.