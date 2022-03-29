حادثة لكم جديدة بطلها الفنان اللبناني يوسف الخال

أظهر مقطع مصور في إحدى المطاعم شخصًا يقتحم جلسة الفنان اللبناني يوسف الخال وزوجته الفنانة نيكول سابا أثناء تناولهما الطعام، سائلاً الخال عن ردة فعله إن حدث معه ما حدث مع ويل سميث أثناء توزيع جوائز الأوسكار، حيث صفع سميث زميله كريس روك، بسبب تنمر الأخير على زوجته.

وأجاب الخال من فوره على السؤال قائلا: ”احنا عايشين بالتنمر، التنمر صار موجود وتعودت عليه لكن إذا كان الأمر يتعلق بحالة مرضية، بدك تعرف شو أعمل يعني؟“،ثم قام بتوجيه لكمة للكاميرا التي تصوره.

يشار إلى أن مضايقات الصحافيين والمهتمين للنجوم تسفر عادة عن الكثير من المتاعب، لكن حادثتي سميث والحاج تختلفان؛ كون الحادثة الأولى بين فنان وزميل والثانية بين شخص متطفل وفنان.

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