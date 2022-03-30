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غوغل تقدم تقنية جديدة بإتاحة خاصية حجز مواعيد الأطباء

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل شركة غوغل الأميركية مساعيها لتقديم خاصيات جديدة ضمن خدماتها في مجال الإنترنت والتكنولوجيا، كان آخرها تطوير خاصية تجعل حجز مواعيد الأطباء أسهل من خلال البحث على الإنترنت.

وقالت الشركة إن الخاصية الجديدة في مراحلها الأولى وتعتزم إطلاقها على مستوى الولايات المتحدة الأميركية بالاعتماد على عدد معين من موفري الخدمات الصحية في البداية- وفقاً لما أورده موقع “سي نت دوت كوم”، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

وأشارت غوغل إلى أن محرك البحث سيتيح للمستخدمين من خلال الخاصية الجديدة الوصول إلى التوقيتات المتاحة لدى الأطباء للاختيار من بينها، فيما أضافت الشركة أنها تعمل حاليًا مع شركة مينت كلنيك وغيرها من شركات في هذا المشروع لتقديم خدمة حجز المواعيد لدى الأطباء.

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قناة 218 الليبية

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